سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.0138294 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.522% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.704% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.0139716 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0137987 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.767%.