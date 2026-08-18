سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.0887348 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.808% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.035% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.0896207 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0877451 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.772%.