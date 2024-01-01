История обменного курса доминиканское песо–бразильские реалы

Обменный курс доминиканских песо/бразильские реалы сейчас составляет 0,095, отражая изменение в размере -0.803% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.302% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/бразильские реалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,097, и минимумом, равным 0,094, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.261%.