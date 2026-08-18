سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 0.0217862 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.559% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.034% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 0.0220362 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.021774 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.701%.