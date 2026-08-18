سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 15.8553 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.317% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.731% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 15.9782 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 15.7202 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 1.599%.