سجل أسعار الصرف من Djiboutian franc إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 3.19318 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.081% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Djiboutian franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.302% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 3.20365 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 3.17605 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.344%.