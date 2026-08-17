سجل أسعار الصرف من Djiboutian franc إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي

يبلغ سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي حاليًا 0.0152183 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.195% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Djiboutian franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.000% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي بين أعلى مستوى 0.0152183 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 0.0151666 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.335%.