سجل أسعار الصرف من Djiboutian franc إلى لساموا تالاس

هل تبحث عن أسعار صرف DJF التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Djiboutian franc السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Djiboutian franc عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Fdj1 DJF = 0.01530 WST

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سجل أسعار صرف Djiboutian franc إلى لساموا تالاس

1 DJF إلى WSTآخر 7 أيام
الأعلى0.0153
الأدنى0.0153
المتوسط0.0153
التغيير-0.15%

يبلغ سعر صرف Djiboutian franc إلى لساموا تالاس حاليًا 0.0152997 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.118% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Djiboutian franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.231% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Djiboutian franc إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 0.0153476 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0152618 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.335%.

DJF إلى WST مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert Djiboutian franc to تالا ساموي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر DJF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر WST كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert Djiboutian franc to تالا ساموي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر DJF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر WST كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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