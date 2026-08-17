سجل أسعار الصرف من Djiboutian franc إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف Djiboutian franc إلى لساموا تالاس حاليًا 0.0152997 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.118% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Djiboutian franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.231% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Djiboutian franc إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 0.0153476 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0152618 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.335%.