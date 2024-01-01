Djiboutian franc إلى الين الياباني Historical Exchange Rates
Welcome to the Djiboutian franc إلى الين الياباني history summary. This is the Djiboutian franc (DJF) إلى الين الياباني (JPY) exchange rate history summary page, detailing 5 years of DJF and JPY historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات
نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.
Djiboutian franc إلى الين الياباني exchange rate history
The exchange rate for Djiboutian franc إلى الين الياباني is currently ٠٫٨٢٧ today, reflecting a 0.004% change since yesterday. Over the past week, the value of Djiboutian franc has remained relatively stable, with a 1.545% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Djiboutian franc إلى الين الياباني has fluctuated between a high of ٠٫٨٣٣ on 12-08-2024 and a low of ٠٫٨١٢ on 06-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 07-08-2024, with a 1.367% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى ين ياباني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.