Djiboutian franc إلى السيد الغاني Historical Exchange Rates
Welcome to the Djiboutian franc إلى السيد الغاني history summary. This is the Djiboutian franc (DJF) إلى السيد الغاني (GHS) exchange rate history summary page, detailing 5 years of DJF and GHS historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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Djiboutian franc إلى السيد الغاني exchange rate history
The exchange rate for Djiboutian franc إلى السيد الغاني is currently ٠٫٠٨٥ today, reflecting a 0.256% change since yesterday. Over the past week, the value of Djiboutian franc has remained relatively stable, with a 0.935% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Djiboutian franc إلى السيد الغاني has fluctuated between a high of ٠٫٠٨٥ on 12-08-2024 and a low of ٠٫٠٨٤ on 06-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 12-08-2024, with a 0.266% increase in value.
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كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى سيدي غاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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