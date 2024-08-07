قولون كوستا إلى الدونج الفيتنامي Historical Exchange Rates
Welcome to the قولون كوستا إلى الدونج الفيتنامي history summary. This is the قولون كوستا (CRC) إلى الدونج الفيتنامي (VND) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CRC and VND historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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قولون كوستا إلى الدونج الفيتنامي exchange rate history
The exchange rate for قولون كوستا إلى الدونج الفيتنامي is currently ٤٧٫٤٢٣ today, reflecting a 0.067% change since yesterday. Over the past week, the value of قولون كوستا has remained relatively stable, with a -0.345% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of قولون كوستا إلى الدونج الفيتنامي has fluctuated between a high of ٤٧٫٩٥٤ on 07-08-2024 and a low of ٤٧٫٣٦٦ on 09-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 07-08-2024, with a -0.580% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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