قولون كوستا إلى الليرة اللبنانية Historical Exchange Rates
Welcome to the قولون كوستا إلى الليرة اللبنانية history summary. This is the قولون كوستا (CRC) إلى الليرة اللبنانية (LBP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CRC and LBP historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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قولون كوستا إلى الليرة اللبنانية exchange rate history
The exchange rate for قولون كوستا إلى الليرة اللبنانية is currently ١٦٨٫٩٢٥ today, reflecting a -0.028% change since yesterday. Over the past week, the value of قولون كوستا has remained relatively stable, with a -0.458% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of قولون كوستا إلى الليرة اللبنانية has fluctuated between a high of ١٧٠٫٨٢٤ on 05-08-2024 and a low of ١٦٨٫٨٦٠ on 09-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 07-08-2024, with a -0.579% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ليرة لبنانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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