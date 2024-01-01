دولار كندي إلى التينجز الكازاخستانية Historical Exchange Rates
Welcome to the دولار كندي إلى التينجز الكازاخستانية history summary. This is the دولار كندي (CAD) إلى التينجز الكازاخستانية (KZT) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CAD and KZT historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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دولار كندي إلى التينجز الكازاخستانية exchange rate history
The exchange rate for دولار كندي إلى التينجز الكازاخستانية is currently ٣٤٠٫٣٠٤ today, reflecting a 0.022% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار كندي has remained relatively stable, with a 3.103% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دولار كندي إلى التينجز الكازاخستانية has fluctuated between a high of ٣٤٠٫٣٠٤ on 24-06-2024 and a low of ٣٢٩٫٨٠٦ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a 0.723% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار كندي إلى تينغ كازاخستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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