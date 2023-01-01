بولا بوتسواني إلى فرنك سويسري

تحويل BWP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
65.90 chf

1.00000 BWP = 0.06590 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:57 UTC
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BWP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065388.57211.437041.660120.9577518.2058
1GBP1.1574111.233102.5151.663261.921461.1085121.0717
1USD0.93870.81103183.14291.348951.558360.8990517.0898
1INR0.01129020.009754650.012027510.01622450.01874320.01081330.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الفرنك السويسري
1 BWP0.06590 CHF
5 BWP0.32950 CHF
10 BWP0.65900 CHF
20 BWP1.31801 CHF
50 BWP3.29502 CHF
100 BWP6.59004 CHF
250 BWP16.47510 CHF
500 BWP32.95020 CHF
1000 BWP65.90040 CHF
2000 BWP131.80080 CHF
5000 BWP329.50200 CHF
10000 BWP659.00400 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Botswanan Pula
1 CHF15.17440 BWP
5 CHF75.87200 BWP
10 CHF151.74400 BWP
20 CHF303.48800 BWP
50 CHF758.72000 BWP
100 CHF1517.44000 BWP
250 CHF3793.60000 BWP
500 CHF7587.20000 BWP
1000 CHF15174.40000 BWP
2000 CHF30348.80000 BWP
5000 CHF75872.00000 BWP
10000 CHF151744.00000 BWP