الدولار الأسترالي لجنيه جيرسي Historical Exchange Rates

Welcome to the الدولار الأسترالي لجنيه جيرسي history summary. This is the الدولار الأسترالي (AUD) لجنيه جيرسي (JEP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of AUD and JEP historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.

1,000 aud
524.50 jep

A$1.000 AUD = £0.5245 JEP

Mid-market exchange rate at ٢٤ يونيو ٢٠٢٤
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الدولار الأسترالي لجنيه جيرسي exchange rate history

The exchange rate for الدولار الأسترالي لجنيه جيرسي is currently ٠٫٥٢٥ today, reflecting a -0.142% change since yesterday. Over the past week, the value of الدولار الأسترالي has remained relatively stable, with a 0.803% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of الدولار الأسترالي لجنيه جيرسي has fluctuated between a high of ٠٫٥٢٧ on 21-06-2024 and a low of ٠٫٥٢٠ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a 0.250% increase in value.

Top currencies on ٢٤ يونيو ٢٠٢٤

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4560.9311.631159.3751.3671.352
1 GBP1.2681105.8351.1812.069202.1111.7341.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.62811.752171.1551.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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