Vietnam dongundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile VND → LKR çevirin

1.000 vnd
12,80 lkr

1.00000 VND = 0.01280 LKR

01:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535980.928951.346651333.131.3480536.1325150.165
1 AUD0.6510510.6047840.876736867.9340.87764823.524197.7649
1 EUR1.07651.6534811.449671435.111.4511838.8966161.65
1 SGD0.7425831.140590.6898131989.961.0010426.8314111.51

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Vietnam dongundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sri Lanka Rupisi
1 VND0.01280 LKR
5 VND0.06400 LKR
10 VND0.12801 LKR
20 VND0.25602 LKR
50 VND0.64004 LKR
100 VND1.28009 LKR
250 VND3.20023 LKR
500 VND6.40045 LKR
1000 VND12.80090 LKR
2000 VND25.60180 LKR
5000 VND64.00450 LKR
10000 VND128.00900 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vietnam Dongu
1 LKR78.11950 VND
5 LKR390.59750 VND
10 LKR781.19500 VND
20 LKR1562.39000 VND
50 LKR3905.97500 VND
100 LKR7811.95000 VND
250 LKR19529.87500 VND
500 LKR39059.75000 VND
1000 LKR78119.50000 VND
2000 LKR156239.00000 VND
5000 LKR390597.50000 VND
10000 LKR781195.00000 VND