Вьетнамские донги в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте VND в LKR по реальному обменному курсу

1000 vnd
13.37 lkr

1.00000 VND = 0.01337 LKR

Среднерыночный курс в 11:1 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса VND к LKR

1 мин. назад 1 VND → 0 LKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.0735589.12741.4561.67520.958618.5187
1GBP1.1617811.2472103.5441.691521.946171.1136821.5142
1USD0.931450.801796183.02121.356251.560430.89317.25
1INR0.01121990.009657730.012045110.01633620.01879550.01075630.207778

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Шри-Ланкийская рупия
1 VND0.01337 LKR
5 VND0.06683 LKR
10 VND0.13366 LKR
20 VND0.26733 LKR
50 VND0.66832 LKR
100 VND1.33664 LKR
250 VND3.34160 LKR
500 VND6.68320 LKR
1000 VND13.36640 LKR
2000 VND26.73280 LKR
5000 VND66.83200 LKR
10000 VND133.66400 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Вьетнамский донг
1 LKR74.81420 VND
5 LKR374.07100 VND
10 LKR748.14200 VND
20 LKR1496.28400 VND
50 LKR3740.71000 VND
100 LKR7481.42000 VND
250 LKR18703.55000 VND
500 LKR37407.10000 VND
1000 LKR74814.20000 VND
2000 LKR149628.40000 VND
5000 LKR374071.00000 VND
10000 LKR748142.00000 VND