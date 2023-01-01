Вьетнамские донги в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте VND в LKR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса VND к LKR
1 VND = 0.01337 LKR
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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Вьетнамский донг
|1 LKR
|74.81420 VND
|5 LKR
|374.07100 VND
|10 LKR
|748.14200 VND
|20 LKR
|1496.28400 VND
|50 LKR
|3740.71000 VND
|100 LKR
|7481.42000 VND
|250 LKR
|18703.55000 VND
|500 LKR
|37407.10000 VND
|1000 LKR
|74814.20000 VND
|2000 LKR
|149628.40000 VND
|5000 LKR
|374071.00000 VND
|10000 LKR
|748142.00000 VND