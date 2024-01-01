Белорусские рубли в новые израильские шекели

Сконвертируйте BYN в ILS по реальному обменному курсу

1 000 byn
1 122,74 ils

Br1,000 BYN = ₪1,123 ILS

Среднерыночный курс в 03:46
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1 BYN в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,15421,1626
Низкий1,09851,0985
В среднем1,13211,1356
Изменить-1.22%-2.52%
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Соотношение 1 BYN к ILS

За последние 30 дней максимальный курс BYN к ILS составил 1,1542, а минимальный — 1,0985. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1321. Изменение курса BYN к ILS в процентном соотношении составило -1.22.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к ILS составил 1,1626, а минимальный — 1,0985. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1356. Изменение курса BYN к ILS в процентном соотношении составило -2.52.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,284
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,34
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,605
1 AUD0,670,9180,90111,1110,6150,51812,251

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Израильский новый шекель
1 BYN1,12274 ILS
5 BYN5,61370 ILS
10 BYN11,22740 ILS
20 BYN22,45480 ILS
50 BYN56,13700 ILS
100 BYN112,27400 ILS
250 BYN280,68500 ILS
500 BYN561,37000 ILS
1000 BYN1 122,74000 ILS
2000 BYN2 245,48000 ILS
5000 BYN5 613,70000 ILS
10000 BYN11 227,40000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Белорусский рубль
1 ILS0,89068 BYN
5 ILS4,45341 BYN
10 ILS8,90682 BYN
20 ILS17,81364 BYN
50 ILS44,53410 BYN
100 ILS89,06820 BYN
250 ILS222,67050 BYN
500 ILS445,34100 BYN
1000 ILS890,68200 BYN
2000 ILS1 781,36400 BYN
5000 ILS4 453,41000 BYN
10000 ILS8 906,82000 BYN