روبل بيلاروسي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BYN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ byn
١٬٥١٠٫١٢ ils

1.00000 BYN = 1.51012 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:17 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BYN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 ILS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.06488.41581.435341.657970.9570518.1749
1GBP1.1579411.23205102.381.662041.919831.1082121.0455
1USD0.939850.811655183.09761.3491.558240.899417.0817
1INR0.01131020.009767490.01203410.01623390.01875190.01082340.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبل بيلاروسي

BYN إلى USD

BYN إلى CAD

BYN إلى SGD

BYN إلى AUD

BYN إلى NZD

BYN إلى EUR

BYN إلى GBP

BYN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Israeli New Sheqel
1 BYN1.51012 ILS
5 BYN7.55060 ILS
10 BYN15.10120 ILS
20 BYN30.20240 ILS
50 BYN75.50600 ILS
100 BYN151.01200 ILS
250 BYN377.53000 ILS
500 BYN755.06000 ILS
1000 BYN1510.12000 ILS
2000 BYN3020.24000 ILS
5000 BYN7550.60000 ILS
10000 BYN15101.20000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبل البيلاروسي
1 ILS0.66220 BYN
5 ILS3.31100 BYN
10 ILS6.62200 BYN
20 ILS13.24400 BYN
50 ILS33.11000 BYN
100 ILS66.22000 BYN
250 ILS165.55000 BYN
500 ILS331.10000 BYN
1000 ILS662.20000 BYN
2000 ILS1324.40000 BYN
5000 ILS3311.00000 BYN
10000 ILS6622.00000 BYN