Belarus rublesinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BYN → ILS çevirin

1.000 byn
1.146,73 ils

1,000 BYN = 1,147 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belarus rublesinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BYN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BYN → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belarus rublesi için en iyi döviz çiftleri

BYN → USD

BYN → CAD

BYN → SGD

BYN → AUD

BYN → NZD

BYN → EUR

BYN → GBP

BYN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Yeni İsrail Şekeli
1 BYN1,14673 ILS
5 BYN5,73365 ILS
10 BYN11,46730 ILS
20 BYN22,93460 ILS
50 BYN57,33650 ILS
100 BYN114,67300 ILS
250 BYN286,68250 ILS
500 BYN573,36500 ILS
1000 BYN1.146,73000 ILS
2000 BYN2.293,46000 ILS
5000 BYN5.733,65000 ILS
10000 BYN11.467,30000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Belarus Rublesi
1 ILS0,87204 BYN
5 ILS4,36021 BYN
10 ILS8,72041 BYN
20 ILS17,44082 BYN
50 ILS43,60205 BYN
100 ILS87,20410 BYN
250 ILS218,01025 BYN
500 ILS436,02050 BYN
1000 ILS872,04100 BYN
2000 ILS1.744,08200 BYN
5000 ILS4.360,20500 BYN
10000 ILS8.720,41000 BYN