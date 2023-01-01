100 белорусских рублей в новые израильские шекели

Сконвертируйте BYN в ILS по реальному обменному курсу

100 byn
151.39 ils

1.00000 BYN = 1.51391 ILS

Среднерыночный курс в 18:44 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса BYN к ILS

1 мин. назад 1 BYN → 0 ILS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.0736589.04981.45561.671570.958818.3932
1GBP1.163611.2493103.6181.693741.945041.1156621.4024
1USD0.93140.800448182.94121.355751.55690.8930517.1315
1INR0.01122970.009650790.012056710.01634590.01877120.01076730.20655

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for белорусских рублей

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

BYN в GBP

BYN в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Белорусский рубль / Израильский новый шекель
1 BYN1.51391 ILS
5 BYN7.56955 ILS
10 BYN15.13910 ILS
20 BYN30.27820 ILS
50 BYN75.69550 ILS
100 BYN151.39100 ILS
250 BYN378.47750 ILS
500 BYN756.95500 ILS
1000 BYN1513.91000 ILS
2000 BYN3027.82000 ILS
5000 BYN7569.55000 ILS
10000 BYN15139.10000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Белорусский рубль
1 ILS0.66054 BYN
5 ILS3.30271 BYN
10 ILS6.60542 BYN
20 ILS13.21084 BYN
50 ILS33.02710 BYN
100 ILS66.05420 BYN
250 ILS165.13550 BYN
500 ILS330.27100 BYN
1000 ILS660.54200 BYN
2000 ILS1321.08400 BYN
5000 ILS3302.71000 BYN
10000 ILS6605.42000 BYN