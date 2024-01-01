5 израильских новых шекелей в белорусские рубли

Сконвертируйте ILS в BYN по реальному обменному курсу

5 ils
4,48 byn

₪1,000 ILS = Br0,8968 BYN

Среднерыночный курс в 14:08
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1 ILS в BYNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,91040,9104
Низкий0,86640,8601
В среднем0,88370,8808
Изменить1.95%3.30%
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Соотношение 1 ILS к BYN

За последние 30 дней максимальный курс ILS к BYN составил 0,9104, а минимальный — 0,8664. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8837. Изменение курса ILS к BYN в процентном соотношении составило 1.95.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к BYN составил 0,9104, а минимальный — 0,8601. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8808. Изменение курса ILS к BYN в процентном соотношении составило 3.30.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,141,4941,6270,96819,46
1 GBP1,18711,292108,1881,7731,9311,1523,1
1 USD0,9190,774183,7141,3721,4940,88917,875
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в белорусские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BYN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BYN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Белорусский рубль
1 ILS0,89680 BYN
5 ILS4,48401 BYN
10 ILS8,96802 BYN
20 ILS17,93604 BYN
50 ILS44,84010 BYN
100 ILS89,68020 BYN
250 ILS224,20050 BYN
500 ILS448,40100 BYN
1000 ILS896,80200 BYN
2000 ILS1 793,60400 BYN
5000 ILS4 484,01000 BYN
10000 ILS8 968,02000 BYN
Обменные курсы Белорусский рубль / Израильский новый шекель
1 BYN1,11507 ILS
5 BYN5,57535 ILS
10 BYN11,15070 ILS
20 BYN22,30140 ILS
50 BYN55,75350 ILS
100 BYN111,50700 ILS
250 BYN278,76750 ILS
500 BYN557,53500 ILS
1000 BYN1 115,07000 ILS
2000 BYN2 230,14000 ILS
5000 BYN5 575,35000 ILS
10000 BYN11 150,70000 ILS