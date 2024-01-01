История обменного курса израильский новый шекель–белорусские рубли

Обменный курс израильский новый шекель/белорусские рубли сейчас составляет 0,897, отражая изменение в размере -0.145% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.410% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/белорусские рубли колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,912, и минимумом, равным 0,890, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.883% увеличение стоимости.