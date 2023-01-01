1 فرنك سويسري إلى كيات ميانماري

تحويل XPF إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
19.04 mmk

1.00000 XPF = 19.04070 MMK

Mid-market exchange rate at 03:22
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351618.26590.9230583.1970.8073311.545481.37065
1 SGD0.739864113.51430.68294161.55450.5973151.143441.01409
1 ZAR0.05474680.073995810.05053484.554770.04419880.08460990.0750387
1 EUR1.083351.4642619.7884190.13150.87461.674291.48489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Myanma Kyat
1 XPF19.04070 MMK
5 XPF95.20350 MMK
10 XPF190.40700 MMK
20 XPF380.81400 MMK
50 XPF952.03500 MMK
100 XPF1904.07000 MMK
250 XPF4760.17500 MMK
500 XPF9520.35000 MMK
1000 XPF19040.70000 MMK
2000 XPF38081.40000 MMK
5000 XPF95203.50000 MMK
10000 XPF190407.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / فرنك الـ CFP
1 MMK0.05252 XPF
5 MMK0.26260 XPF
10 MMK0.52519 XPF
20 MMK1.05038 XPF
50 MMK2.62595 XPF
100 MMK5.25190 XPF
250 MMK13.12975 XPF
500 MMK26.25950 XPF
1000 MMK52.51900 XPF
2000 MMK105.03800 XPF
5000 MMK262.59500 XPF
10000 MMK525.19000 XPF