نحن الدولار إلى سوازيلانجيني Historical Exchange Rates
Welcome to the نحن الدولار إلى سوازيلانجيني history summary. This is the نحن الدولار (USD) إلى سوازيلانجيني (SZL) exchange rate history summary page, detailing 5 years of USD and SZL historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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نحن الدولار إلى سوازيلانجيني exchange rate history
The exchange rate for نحن الدولار إلى سوازيلانجيني is currently ١٨٫٠٢٠ today, reflecting a 0.279% change since yesterday. Over the past week, the value of نحن الدولار has remained relatively stable, with a -1.872% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of نحن الدولار إلى سوازيلانجيني has fluctuated between a high of ١٨٫٣٧٤ on 17-06-2024 and a low of ١٧٫٨٩٥ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-06-2024, with a 0.579% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليلانغيني سوازيلندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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