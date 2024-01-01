نحن الدولار للمعادن الموزامبيقية Historical Exchange Rates
Welcome to the نحن الدولار للمعادن الموزامبيقية history summary. This is the نحن الدولار (USD) للمعادن الموزامبيقية (MZN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of USD and MZN historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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نحن الدولار للمعادن الموزامبيقية exchange rate history
The exchange rate for نحن الدولار للمعادن الموزامبيقية is currently ٦٣٫٦٦٥ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of نحن الدولار has remained relatively stable, with a 0.000% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of نحن الدولار للمعادن الموزامبيقية has fluctuated between a high of ٦٣٫٧٤٤ on 20-06-2024 and a low of ٦٣٫٥٧٨ on 18-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-06-2024, with a 0.236% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى متكال موزمبيقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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