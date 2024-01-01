نحن الدولار إلى البيزو المكسيكي Historical Exchange Rates
Welcome to the نحن الدولار إلى البيزو المكسيكي history summary. This is the نحن الدولار (USD) إلى البيزو المكسيكي (MXN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of USD and MXN historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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نحن الدولار إلى البيزو المكسيكي exchange rate history
The exchange rate for نحن الدولار إلى البيزو المكسيكي is currently ١٨٫١١٨ today, reflecting a 0.035% change since yesterday. Over the past week, the value of نحن الدولار has remained relatively stable, with a -1.889% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of نحن الدولار إلى البيزو المكسيكي has fluctuated between a high of ١٨٫٦٠٧ on 17-06-2024 and a low of ١٨٫١١١ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-06-2024, with a -0.532% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو مكسيكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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