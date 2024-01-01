نحن الدولار إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate history

Frequently asked questions (FAQs) about the rate

What was the highest نحن الدولار إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate in the last 6 months? The highest نحن الدولار إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ١٧ أبريل ٢٠٢٤ when 1 نحن الدولار was worth ١٫٨٤١٥ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.

What was the lowest نحن الدولار إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rates in the last 6 months? The lowest نحن الدولار إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ when 1 نحن الدولار was worth ١٫٧٦٠٧ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.