الهريفنيا الأوكرانية إلى الليرة التركية Historical Exchange Rates

Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية إلى الليرة التركية history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) إلى الليرة التركية (TRY) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and TRY historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.

1,000 uah
831.26 try

₴1.000 UAH = TL0.8313 TRY

Mid-market exchange rate at ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
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UAH إلى TRY مخطط التحويل

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TRY

الهريفنيا الأوكرانية إلى الليرة التركية exchange rate history

The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية إلى الليرة التركية is currently ٠٫٨٣١ today, reflecting a 0.327% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a 0.376% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية إلى الليرة التركية has fluctuated between a high of ٠٫٨٣٩ on 28-08-2024 and a low of ٠٫٨٢٥ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 28-08-2024, with a 1.012% increase in value.

Top currencies on ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7421.47
1 EUR1.117193.730.8431.4551.50219.8111.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5041.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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