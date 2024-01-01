الهريفنيا الأوكرانية لبيرو نويفو سولس Historical Exchange Rates
Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية لبيرو نويفو سولس history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) لبيرو نويفو سولس (PEN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and PEN historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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الهريفنيا الأوكرانية لبيرو نويفو سولس exchange rate history
The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية لبيرو نويفو سولس is currently ٠٫٠٩١ today, reflecting a -0.157% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a -0.171% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية لبيرو نويفو سولس has fluctuated between a high of ٠٫٠٩٢ on 22-08-2024 and a low of ٠٫٠٩١ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 22-08-2024, with a 0.323% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى سول بيروفي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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