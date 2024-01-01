الهريفنيا الأوكرانية إلى باتاكا ماكانيز Historical Exchange Rates
Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية إلى باتاكا ماكانيز history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) إلى باتاكا ماكانيز (MOP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and MOP historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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الهريفنيا الأوكرانية إلى باتاكا ماكانيز exchange rate history
The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية إلى باتاكا ماكانيز is currently ٠٫١٩٦ today, reflecting a 0.111% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a 0.099% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية إلى باتاكا ماكانيز has fluctuated between a high of ٠٫١٩٦ on 27-08-2024 and a low of ٠٫١٩٥ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 27-08-2024, with a 0.134% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى باتاكا ماكاوية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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