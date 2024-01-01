الهريفنيا الأوكرانية إلى روبيات سري لانكان Historical Exchange Rates
Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية إلى روبيات سري لانكان history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) إلى روبيات سري لانكان (LKR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and LKR historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
الهريفنيا الأوكرانية إلى روبيات سري لانكان exchange rate history
The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية إلى روبيات سري لانكان is currently ٧٫٣٢٣ today, reflecting a -0.035% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a 0.276% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية إلى روبيات سري لانكان has fluctuated between a high of ٧٫٣٤٣ on 23-08-2024 and a low of ٧٫٣٠٠ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 22-08-2024, with a 0.238% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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