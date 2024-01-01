الهريفنيا الأوكرانية إلى ريال برازيلي Historical Exchange Rates
Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية إلى ريال برازيلي history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) إلى ريال برازيلي (BRL) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and BRL historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
الهريفنيا الأوكرانية إلى ريال برازيلي exchange rate history
The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية إلى ريال برازيلي is currently ٠٫١٣٤ today, reflecting a 0.344% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a 0.544% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية إلى ريال برازيلي has fluctuated between a high of ٠٫١٣٧ on 23-08-2024 and a low of ٠٫١٣٣ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 22-08-2024, with a 1.310% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ريال برازيلي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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