الشلن التنزاني إلى الدولار الأسترالي Historical Exchange Rates
Welcome to the الشلن التنزاني إلى الدولار الأسترالي history summary. This is the الشلن التنزاني (TZS) إلى الدولار الأسترالي (AUD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TZS and AUD historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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الشلن التنزاني إلى الدولار الأسترالي exchange rate history
The exchange rate for الشلن التنزاني إلى الدولار الأسترالي is currently ٠٫٠٠١ today, reflecting a -0.355% change since yesterday. Over the past week, the value of الشلن التنزاني has remained relatively stable, with a -1.313% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الشلن التنزاني إلى الدولار الأسترالي has fluctuated between a high of ٠٫٠٠١ on 22-08-2024 and a low of ٠٫٠٠١ on 28-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 26-08-2024, with a -0.600% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار أسترالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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