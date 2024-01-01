ترينيداد وتوباغو الدولار إلى دولارات تايوان الجديدة Historical Exchange Rates
Welcome to the ترينيداد وتوباغو الدولار إلى دولارات تايوان الجديدة history summary. This is the ترينيداد وتوباغو الدولار (TTD) إلى دولارات تايوان الجديدة (TWD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TTD and TWD historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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ترينيداد وتوباغو الدولار إلى دولارات تايوان الجديدة exchange rate history
The exchange rate for ترينيداد وتوباغو الدولار إلى دولارات تايوان الجديدة is currently ٤٫٧٣٣ today, reflecting a 0.659% change since yesterday. Over the past week, the value of ترينيداد وتوباغو الدولار has remained relatively stable, with a 0.170% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ترينيداد وتوباغو الدولار إلى دولارات تايوان الجديدة has fluctuated between a high of ٤٫٧٣٤ on 21-08-2024 and a low of ٤٫٦٩٠ on 26-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 26-08-2024, with a -0.480% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار تايواني جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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