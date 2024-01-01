ترينيداد وتوباغو الدولار إلى الزلوتي البولندي Historical Exchange Rates

Welcome to the ترينيداد وتوباغو الدولار إلى الزلوتي البولندي history summary. This is the ترينيداد وتوباغو الدولار (TTD) إلى الزلوتي البولندي (PLN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TTD and PLN historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.

1,000 ttd
567.61 pln

TT$1.000 TTD = zł0.5676 PLN

Mid-market exchange rate at ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

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TTD إلى PLN مخطط التحويل

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PLN

ترينيداد وتوباغو الدولار إلى الزلوتي البولندي exchange rate history

The exchange rate for ترينيداد وتوباغو الدولار إلى الزلوتي البولندي is currently ٠٫٥٦٨ today, reflecting a 0.351% change since yesterday. Over the past week, the value of ترينيداد وتوباغو الدولار has remained relatively stable, with a -0.269% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of ترينيداد وتوباغو الدولار إلى الزلوتي البولندي has fluctuated between a high of ٠٫٥٧١ on 21-08-2024 and a low of ٠٫٥٦٢ on 23-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 23-08-2024, with a -0.780% decrease in value.

Top currencies on ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34483.9370.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4320.56113.1821.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.245123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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