ترينيداد وتوباغو الدولار لجبل طارق Historical Exchange Rates
Welcome to the ترينيداد وتوباغو الدولار لجبل طارق history summary. This is the ترينيداد وتوباغو الدولار (TTD) لجبل طارق (GIP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TTD and GIP historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات
نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.
ترينيداد وتوباغو الدولار لجبل طارق exchange rate history
The exchange rate for ترينيداد وتوباغو الدولار لجبل طارق is currently ٠٫١١٢ today, reflecting a -0.028% change since yesterday. Over the past week, the value of ترينيداد وتوباغو الدولار has remained relatively stable, with a -1.638% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ترينيداد وتوباغو الدولار لجبل طارق has fluctuated between a high of ٠٫١١٤ on 21-08-2024 and a low of ٠٫١١١ on 27-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 23-08-2024, with a -0.463% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه جبل طارق
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.