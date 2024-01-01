Nepalese rupee إلى الشلنات التنزانية Historical Exchange Rates
Welcome to the Nepalese rupee إلى الشلنات التنزانية history summary. This is the Nepalese rupee (NPR) إلى الشلنات التنزانية (TZS) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NPR and TZS historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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Nepalese rupee إلى الشلنات التنزانية exchange rate history
The exchange rate for Nepalese rupee إلى الشلنات التنزانية is currently ٢٠٫٠٧٣ today, reflecting a -0.034% change since yesterday. Over the past week, the value of Nepalese rupee has remained relatively stable, with a -0.277% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Nepalese rupee إلى الشلنات التنزانية has fluctuated between a high of ٢٠٫١٧٤ on 22-08-2024 and a low of ٢٠٫٠٣٥ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 22-08-2024, with a 0.474% increase in value.
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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى شلن تنزاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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