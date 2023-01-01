روبية نيبالية إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل NPR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Nepalese rupee
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Nepalese Rupee
|1 ILS
|34.85020 NPR
|5 ILS
|174.25100 NPR
|10 ILS
|348.50200 NPR
|20 ILS
|697.00400 NPR
|50 ILS
|1742.51000 NPR
|100 ILS
|3485.02000 NPR
|250 ILS
|8712.55000 NPR
|500 ILS
|17425.10000 NPR
|1000 ILS
|34850.20000 NPR
|2000 ILS
|69700.40000 NPR
|5000 ILS
|174251.00000 NPR
|10000 ILS
|348502.00000 NPR