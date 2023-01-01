روبية نيبالية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل NPR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٢٨٫٦٩ ils

1.00000 NPR = 0.02869 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:23 UTC
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NPR إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436351.663280.964618.36
1GBP1.1528711.2284101.8091.655941.917581.1120621.1669
1USD0.938550.814067182.87951.348051.561040.905117.2313
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626520.0188350.01092070.207908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Israeli New Sheqel
1 NPR0.02869 ILS
5 NPR0.14347 ILS
10 NPR0.28694 ILS
20 NPR0.57388 ILS
50 NPR1.43471 ILS
100 NPR2.86942 ILS
250 NPR7.17355 ILS
500 NPR14.34710 ILS
1000 NPR28.69420 ILS
2000 NPR57.38840 ILS
5000 NPR143.47100 ILS
10000 NPR286.94200 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Nepalese Rupee
1 ILS34.85020 NPR
5 ILS174.25100 NPR
10 ILS348.50200 NPR
20 ILS697.00400 NPR
50 ILS1742.51000 NPR
100 ILS3485.02000 NPR
250 ILS8712.55000 NPR
500 ILS17425.10000 NPR
1000 ILS34850.20000 NPR
2000 ILS69700.40000 NPR
5000 ILS174251.00000 NPR
10000 ILS348502.00000 NPR