Nepal rupisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile NPR → ILS çevirin

1.000 npr
27,28 ils

1.00000 NPR = 0.02728 ILS

15:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855591.0764589.36741.452831.652140.9475718.3791
1 GBP1.1687811.25815104.4521.698061.931011.107521.4814
1 USD0.928950.794818183.02051.349651.53480.8802517.0738
1 INR0.01118980.009573750.012045210.01625680.0184870.01060280.205658

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Nepal rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 NPR0.02728 ILS
5 NPR0.13638 ILS
10 NPR0.27276 ILS
20 NPR0.54551 ILS
50 NPR1.36378 ILS
100 NPR2.72756 ILS
250 NPR6.81890 ILS
500 NPR13.63780 ILS
1000 NPR27.27560 ILS
2000 NPR54.55120 ILS
5000 NPR136.37800 ILS
10000 NPR272.75600 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Nepal Rupisi
1 ILS36.66280 NPR
5 ILS183.31400 NPR
10 ILS366.62800 NPR
20 ILS733.25600 NPR
50 ILS1833.14000 NPR
100 ILS3666.28000 NPR
250 ILS9165.70000 NPR
500 ILS18331.40000 NPR
1000 ILS36662.80000 NPR
2000 ILS73325.60000 NPR
5000 ILS183314.00000 NPR
10000 ILS366628.00000 NPR