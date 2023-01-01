روبية نيبالية إلى فرنك سويسري

تحويل NPR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٦٫٨١ chf

1.00000 NPR = 0.00681 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:22 UTC
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NPR إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436241.662950.964418.3588
1GBP1.15311.22885101.8461.656121.917531.1119621.1694
1USD0.938350.813769182.87951.34771.560430.904917.227
1INR0.01132190.00981870.012065710.0162610.01882770.01091830.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الفرنك السويسري
1 NPR0.00681 CHF
5 NPR0.03403 CHF
10 NPR0.06806 CHF
20 NPR0.13613 CHF
50 NPR0.34032 CHF
100 NPR0.68063 CHF
250 NPR1.70158 CHF
500 NPR3.40316 CHF
1000 NPR6.80632 CHF
2000 NPR13.61264 CHF
5000 NPR34.03160 CHF
10000 NPR68.06320 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Nepalese Rupee
1 CHF146.92200 NPR
5 CHF734.61000 NPR
10 CHF1469.22000 NPR
20 CHF2938.44000 NPR
50 CHF7346.10000 NPR
100 CHF14692.20000 NPR
250 CHF36730.50000 NPR
500 CHF73461.00000 NPR
1000 CHF146922.00000 NPR
2000 CHF293844.00000 NPR
5000 CHF734610.00000 NPR
10000 CHF1469220.00000 NPR