روبية نيبالية إلى فرنك سويسري
تحويل NPR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Nepalese rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / Nepalese Rupee
|1 CHF
|146.92200 NPR
|5 CHF
|734.61000 NPR
|10 CHF
|1469.22000 NPR
|20 CHF
|2938.44000 NPR
|50 CHF
|7346.10000 NPR
|100 CHF
|14692.20000 NPR
|250 CHF
|36730.50000 NPR
|500 CHF
|73461.00000 NPR
|1000 CHF
|146922.00000 NPR
|2000 CHF
|293844.00000 NPR
|5000 CHF
|734610.00000 NPR
|10000 CHF
|1469220.00000 NPR