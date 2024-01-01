Nepal rupisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile NPR → CHF çevirin

1.000 npr
6,62 chf

1.00000 NPR = 0.00662 CHF

15:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855481.0765589.37531.452431.652040.9474818.3695
1 GBP1.1689311.25845104.4771.697841.931171.1075421.4733
1 USD0.92890.794628183.02011.349151.534570.8801517.0633
1 INR0.01118880.009571520.012045310.01625090.01848430.01060160.205532

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / İsviçre Frangı
1 NPR0.00662 CHF
5 NPR0.03312 CHF
10 NPR0.06624 CHF
20 NPR0.13248 CHF
50 NPR0.33121 CHF
100 NPR0.66242 CHF
250 NPR1.65606 CHF
500 NPR3.31212 CHF
1000 NPR6.62424 CHF
2000 NPR13.24848 CHF
5000 NPR33.12120 CHF
10000 NPR66.24240 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Nepal Rupisi
1 CHF150.96100 NPR
5 CHF754.80500 NPR
10 CHF1509.61000 NPR
20 CHF3019.22000 NPR
50 CHF7548.05000 NPR
100 CHF15096.10000 NPR
250 CHF37740.25000 NPR
500 CHF75480.50000 NPR
1000 CHF150961.00000 NPR
2000 CHF301922.00000 NPR
5000 CHF754805.00000 NPR
10000 CHF1509610.00000 NPR