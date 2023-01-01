5 Nepal rupisinden İsviçre frangına
Reel döviz kuru ile NPR → CHF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nepal rupisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Nepal Rupisi
|1 CHF
|145.22100 NPR
|5 CHF
|726.10500 NPR
|10 CHF
|1452.21000 NPR
|20 CHF
|2904.42000 NPR
|50 CHF
|7261.05000 NPR
|100 CHF
|14522.10000 NPR
|250 CHF
|36305.25000 NPR
|500 CHF
|72610.50000 NPR
|1000 CHF
|145221.00000 NPR
|2000 CHF
|290442.00000 NPR
|5000 CHF
|726105.00000 NPR
|10000 CHF
|1452210.00000 NPR