دولار ناميبي إلى روبية سريلانكي

تحويل NAD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
١٧٬٠٩٥٫٤٠ lkr

1.00000 NAD = 17.09540 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:22 UTC
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NAD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0659588.60921.436531.661910.964518.3625
1GBP1.15311.22905102.1671.656331.91621.1120721.1721
1USD0.938150.813637183.1271.347651.559090.9048517.2264
1INR0.01128550.009787870.012029810.01621190.01875550.01088520.20723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

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NAD إلى JPY

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / روبية سريلانكية
1 NAD17.09540 LKR
5 NAD85.47700 LKR
10 NAD170.95400 LKR
20 NAD341.90800 LKR
50 NAD854.77000 LKR
100 NAD1709.54000 LKR
250 NAD4273.85000 LKR
500 NAD8547.70000 LKR
1000 NAD17095.40000 LKR
2000 NAD34190.80000 LKR
5000 NAD85477.00000 LKR
10000 NAD170954.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Namibian Dollar
1 LKR0.05850 NAD
5 LKR0.29248 NAD
10 LKR0.58495 NAD
20 LKR1.16991 NAD
50 LKR2.92477 NAD
100 LKR5.84954 NAD
250 LKR14.62385 NAD
500 LKR29.24770 NAD
1000 LKR58.49540 NAD
2000 LKR116.99080 NAD
5000 LKR292.47700 NAD
10000 LKR584.95400 NAD