Namibya dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile NAD → LKR çevirin

1.000 nad
16.473,10 lkr

1.00000 NAD = 16.47310 LKR

14:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563951.077489.42671.45391.652580.9483718.3991
1 GBP1.1676911.2581104.4251.697741.929751.107421.485
1 USD0.928150.794849183.00231.349451.533860.8802517.0773
1 INR0.01118230.009576230.012047910.0162580.01847970.01060510.205745

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Namibya dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

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Çevrim kurları Namibya Doları / Sri Lanka Rupisi
1 NAD16.47310 LKR
5 NAD82.36550 LKR
10 NAD164.73100 LKR
20 NAD329.46200 LKR
50 NAD823.65500 LKR
100 NAD1647.31000 LKR
250 NAD4118.27500 LKR
500 NAD8236.55000 LKR
1000 NAD16473.10000 LKR
2000 NAD32946.20000 LKR
5000 NAD82365.50000 LKR
10000 NAD164731.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Namibya Doları
1 LKR0.06071 NAD
5 LKR0.30353 NAD
10 LKR0.60705 NAD
20 LKR1.21410 NAD
50 LKR3.03525 NAD
100 LKR6.07051 NAD
250 LKR15.17627 NAD
500 LKR30.35255 NAD
1000 LKR60.70510 NAD
2000 LKR121.41020 NAD
5000 LKR303.52550 NAD
10000 LKR607.05100 NAD