Намибийские доллары в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте NAD в LKR по реальному обменному курсу

1000 nad
17054.50 lkr

1.00000 NAD = 17.05450 LKR

Среднерыночный курс в 0:35 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса NAD к LKR

1 мин. назад 1 NAD → 0 LKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.076189.18071.45861.676040.9591518.5497
1GBP1.1613111.24965103.5631.693841.946341.1138721.5413
1USD0.92930.800224182.8741.355451.557510.8913517.2379
1INR0.01121320.009655910.012066510.01635560.01879370.01075550.208001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for намибийский доллар

NAD в USD

NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Намибийский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 NAD17.05450 LKR
5 NAD85.27250 LKR
10 NAD170.54500 LKR
20 NAD341.09000 LKR
50 NAD852.72500 LKR
100 NAD1705.45000 LKR
250 NAD4263.62500 LKR
500 NAD8527.25000 LKR
1000 NAD17054.50000 LKR
2000 NAD34109.00000 LKR
5000 NAD85272.50000 LKR
10000 NAD170545.00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Намибийский доллар
1 LKR0.05864 NAD
5 LKR0.29318 NAD
10 LKR0.58636 NAD
20 LKR1.17271 NAD
50 LKR2.93179 NAD
100 LKR5.86357 NAD
250 LKR14.65892 NAD
500 LKR29.31785 NAD
1000 LKR58.63570 NAD
2000 LKR117.27140 NAD
5000 LKR293.17850 NAD
10000 LKR586.35700 NAD