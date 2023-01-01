روبية موريشية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MUR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٨١٩٫٠١ uah

1.00000 MUR = 0.81901 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661550.964618.3737
1GBP1.1528711.22925102.1841.65661.915471.1120621.1816
1USD0.93780.813504183.1271.347651.558240.904617.2313
1INR0.01128180.009786280.012029810.01621190.01874530.01088210.207289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / هريفنيا الأوكرانية
1 MUR0.81901 UAH
5 MUR4.09503 UAH
10 MUR8.19006 UAH
20 MUR16.38012 UAH
50 MUR40.95030 UAH
100 MUR81.90060 UAH
250 MUR204.75150 UAH
500 MUR409.50300 UAH
1000 MUR819.00600 UAH
2000 MUR1638.01200 UAH
5000 MUR4095.03000 UAH
10000 MUR8190.06000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mauritian Rupee
1 UAH1.22099 MUR
5 UAH6.10495 MUR
10 UAH12.20990 MUR
20 UAH24.41980 MUR
50 UAH61.04950 MUR
100 UAH122.09900 MUR
250 UAH305.24750 MUR
500 UAH610.49500 MUR
1000 UAH1220.99000 MUR
2000 UAH2441.98000 MUR
5000 UAH6104.95000 MUR
10000 UAH12209.90000 MUR