Mauritius rupisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile MUR → UAH çevirin

1.000 mur
822,41 uah

1.00000 MUR = 0.82241 UAH

13:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856731.0761589.3611.455331.651680.9482318.3728
1 GBP1.1672311.25615104.3081.698751.927941.106821.4459
1 USD0.929250.796083183.03771.352351.53480.8811517.0727
1 INR0.01119060.009587010.012042710.0162860.01848320.01061140.205602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 MUR0.82241 UAH
5 MUR4.11206 UAH
10 MUR8.22413 UAH
20 MUR16.44826 UAH
50 MUR41.12065 UAH
100 MUR82.24130 UAH
250 MUR205.60325 UAH
500 MUR411.20650 UAH
1000 MUR822.41300 UAH
2000 MUR1644.82600 UAH
5000 MUR4112.06500 UAH
10000 MUR8224.13000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Mauritius Rupisi
1 UAH1.21593 MUR
5 UAH6.07965 MUR
10 UAH12.15930 MUR
20 UAH24.31860 MUR
50 UAH60.79650 MUR
100 UAH121.59300 MUR
250 UAH303.98250 MUR
500 UAH607.96500 MUR
1000 UAH1215.93000 MUR
2000 UAH2431.86000 MUR
5000 UAH6079.65000 MUR
10000 UAH12159.30000 MUR