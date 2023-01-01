روبية موريشية إلى نيراس نيجيري

تحويل MUR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٧٬٢٠٨٫٧٠ ngn

1.00000 MUR = 17.20870 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:15 UTC
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MUR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.437091.661730.9644518.3726
1GBP1.1529411.22935102.1921.656921.915921.1119521.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34781.558480.904517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621370.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / النيرة النيجيرية
1 MUR17.20870 NGN
5 MUR86.04350 NGN
10 MUR172.08700 NGN
20 MUR344.17400 NGN
50 MUR860.43500 NGN
100 MUR1720.87000 NGN
250 MUR4302.17500 NGN
500 MUR8604.35000 NGN
1000 MUR17208.70000 NGN
2000 MUR34417.40000 NGN
5000 MUR86043.50000 NGN
10000 MUR172087.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mauritian Rupee
1 NGN0.05811 MUR
5 NGN0.29055 MUR
10 NGN0.58110 MUR
20 NGN1.16220 MUR
50 NGN2.90550 MUR
100 NGN5.81100 MUR
250 NGN14.52750 MUR
500 NGN29.05500 MUR
1000 NGN58.11000 MUR
2000 NGN116.22000 MUR
5000 NGN290.55000 MUR
10000 NGN581.10000 MUR