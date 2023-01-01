روبية موريشية إلى دولار جامايكي

تحويل MUR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
3468.09 jmd

1.00000 MUR = 3.46809 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
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MUR إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0662588.63421.43721.661730.9646518.3726
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1122421.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34791.558480.9045517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621490.01874820.01088150.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار جامايكي
1 MUR3.46809 JMD
5 MUR17.34045 JMD
10 MUR34.68090 JMD
20 MUR69.36180 JMD
50 MUR173.40450 JMD
100 MUR346.80900 JMD
250 MUR867.02250 JMD
500 MUR1734.04500 JMD
1000 MUR3468.09000 JMD
2000 MUR6936.18000 JMD
5000 MUR17340.45000 JMD
10000 MUR34680.90000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Mauritian Rupee
1 JMD0.28834 MUR
5 JMD1.44172 MUR
10 JMD2.88344 MUR
20 JMD5.76688 MUR
50 JMD14.41720 MUR
100 JMD28.83440 MUR
250 JMD72.08600 MUR
500 JMD144.17200 MUR
1000 JMD288.34400 MUR
2000 JMD576.68800 MUR
5000 JMD1441.72000 MUR
10000 JMD2883.44000 MUR